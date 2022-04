Erste Schätzungen: Okea AS Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Okea AS Registered lädt voraussichtlich am 05.05.2022 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2022 endete.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,34 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Okea AS Registered 0,110 NOK je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 202,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,58 Milliarden NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 524,0 Millionen NOK umgesetzt.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 12,10 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 5,78 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 6,85 Milliarden NOK, gegenüber 3,88 Milliarden NOK im Vorjahr.

