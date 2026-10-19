Erste Schätzungen: Okea AS Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Okea AS Registered lädt voraussichtlich am 03.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,323 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -3,630 NOK je Aktie erzielt worden.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 237,5 Millionen USD betragen, verglichen mit 2,21 Milliarden NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -5,500 NOK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 1,07 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 8,14 Milliarden NOK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at