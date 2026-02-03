Erste Schätzungen: Okeanis Eco Tankers legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Okeanis Eco Tankers stellt voraussichtlich am 18.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

6 Analysten schätzen, dass Okeanis Eco Tankers für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,73 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,410 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Okeanis Eco Tankers in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,10 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 94,7 Millionen USD im Vergleich zu 85,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,69 USD, gegenüber 3,38 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 267,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 393,2 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at