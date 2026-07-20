Erste Schätzungen: Okeanis Eco Tankers legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Okeanis Eco Tankers wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 4,61 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 448,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,840 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 220,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 134,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 11,36 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,77 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 611,1 Millionen USD, gegenüber 391,6 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at