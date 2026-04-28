Okeanis Eco Tankers Aktie

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WKN DE: A2N9R8 / ISIN: MHY641771016

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28.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Okeanis Eco Tankers stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Okeanis Eco Tankers äußert sich voraussichtlich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,50 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 541,03 Prozent erhöht. Damals waren 0,390 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 66,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 133,4 Millionen USD gegenüber 80,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 9,18 USD, gegenüber 3,77 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 506,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 391,6 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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