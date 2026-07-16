Okinawa Electric Power Aktie

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WKN: 886566 / ISIN: JP3194700005

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16.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Okinawa Electric Power legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Okinawa Electric Power wird voraussichtlich am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass Okinawa Electric Power für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -71,900 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -26,540 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 3,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 52,20 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 50,51 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 51,60 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 114,78 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 227,80 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 220,18 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at

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