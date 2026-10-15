Okinawa Electric Power Aktie

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WKN: 886566 / ISIN: JP3194700005

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15.10.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Okinawa Electric Power präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Okinawa Electric Power wird sich voraussichtlich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 136,90 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 156,05 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 16,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 79,90 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 68,72 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 58,90 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 114,78 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 237,20 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 220,18 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at

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