Okta Aktie

Okta für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DNKR / ISIN: US6792951054

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Okta legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Okta wird voraussichtlich am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

41 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,965 USD aus. Im letzten Jahr hatte Okta einen Gewinn von 0,370 USD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 38 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 793,0 Millionen USD – ein Plus von 8,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Okta 728,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 42 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,85 USD aus. Im Vorjahr waren 1,31 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 40 Analysten im Durchschnitt 3,20 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,92 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Okta Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Okta Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Okta Inc 129,34 -1,10% Okta Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreisanstieg sorgt für Verunsicherung: ATX in Grün -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer - Kein Handel in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich von seiner positiven Seite. Unterdessen verbucht der deutsche Leitindex Gewinne. Verluste prägten das Bild an den Börsen in Asien.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen