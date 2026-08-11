Erste Schätzungen: Okta legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Okta wird voraussichtlich am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

41 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,965 USD aus. Im letzten Jahr hatte Okta einen Gewinn von 0,370 USD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 38 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 793,0 Millionen USD – ein Plus von 8,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Okta 728,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 42 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,85 USD aus. Im Vorjahr waren 1,31 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 40 Analysten im Durchschnitt 3,20 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,92 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at