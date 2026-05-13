Günstig handeln von 8 bis 22 Uhr. Jeden Tag: Newsletter, Sendungen. BNP Paribas freut sich über Ihre Wahl zum Top-Zertifikatehaus Österreichs 2026. -W-
13.05.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Okta präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Okta wird sich voraussichtlich am 28.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 beendeten Quartals äußern.

41 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,852 USD gegenüber 0,350 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 39 Analysten ein Plus von 9,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 752,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 688,0 Millionen USD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 41 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,79 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,31 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 41 Analysten durchschnittlich auf 3,18 Milliarden USD, gegenüber 2,92 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fällt zurück -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Markt zeigt sich am Mittwoch im Minus, die anfänglichen Gewinne sind dahin. Der deutsche Leitindex zeigt sich zur Wochenmitte mit Gewinnen. An den Börsen in Asien ging es am Mittwoch nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen