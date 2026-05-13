Erste Schätzungen: Okta präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Okta wird sich voraussichtlich am 28.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 beendeten Quartals äußern.

41 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,852 USD gegenüber 0,350 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 39 Analysten ein Plus von 9,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 752,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 688,0 Millionen USD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 41 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,79 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,31 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 41 Analysten durchschnittlich auf 3,18 Milliarden USD, gegenüber 2,92 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at