WKN DE: A2DNKR / ISIN: US6792951054

17.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Okta stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Okta wird voraussichtlich am 04.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 41 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,847 USD. Dies würde einem Zuwachs von 551,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Okta 0,130 USD je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Okta in dem im Januar abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,90 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 38 Analysten durchschnittlich bei 749,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 682,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 42 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,44 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,060 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 40 Analysten auf durchschnittlich 2,91 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 2,61 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

