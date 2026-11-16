Erste Schätzungen: Okta stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Okta wird voraussichtlich am 01.12.2026 das Zahlenwerk zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 42 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,934 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,240 USD je Aktie vermeldet.

Okta soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 816,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 39 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 742,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 43 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,93 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,31 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 41 Analysten auf durchschnittlich 3,22 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,92 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net