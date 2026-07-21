Okuma Aktie
WKN: 858980 / ISIN: JP3172100004
|
21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Okuma informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Okuma stellt voraussichtlich am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 49,10 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 23,29 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 20,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 53,58 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 44,65 Milliarden JPY umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 263,64 JPY, gegenüber 208,03 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 250,03 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 235,89 Milliarden JPY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Okuma Corp.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Okuma informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
25.06.26
|Nikkei 225-Titel Okuma-Aktie: So hoch ist die Dividendenausschüttung von Okuma (finanzen.at)
|
11.05.26
|Ausblick: Okuma veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
27.04.26
|Erste Schätzungen: Okuma öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
03.02.26
|Ausblick: Okuma stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Okuma Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Okuma Corp.
|4 790,00
|-3,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX letztlich wenig bewegt -- US-Börsen schließen schwächer -- Asiens Börsen zum Handelsende im Plus - Nikkei pausiert
Während der heimische Aktienmarkt am Montag leicht zulegte, war beim deutschen Leitindex kaum Bewegung zu sehen. An den US-Börsen waren Verluste zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenstart mit grünen Vorzeichen.