Erste Schätzungen: Okuma informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Okuma stellt voraussichtlich am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 49,10 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 23,29 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 20,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 53,58 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 44,65 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 263,64 JPY, gegenüber 208,03 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 250,03 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 235,89 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at