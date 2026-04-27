Okuma Aktie
WKN: 858980 / ISIN: JP3172100004
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27.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Okuma öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Okuma stellt voraussichtlich am 12.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 54,03 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Okuma 34,58 JPY je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal soll Okuma im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 60,34 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 57,86 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 4,30 Prozent gesteigert.
6 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 189,10 JPY je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 158,46 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 226,57 Milliarden JPY, gegenüber 206,82 Milliarden JPY im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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