Okuma Aktie
WKN: 858980 / ISIN: JP3172100004
|
20.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Okuma vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Okuma lädt voraussichtlich am 04.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 55,04 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 64,75 JPY je Aktie erzielt worden.
4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 56,05 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 4,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 53,72 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 192,70 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 158,46 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 220,78 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 206,82 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
