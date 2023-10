Erste Schätzungen: Old Dominion Freight Line legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Old Dominion Freight Line wird voraussichtlich am 25.10.2023 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 20 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,89 USD je Aktie gegenüber 3,36 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Old Dominion Freight Line nach den Prognosen von 13 Analysten im Schnitt 1,50 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 6,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,60 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 22 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,94 USD im Vergleich zu 12,18 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 5,84 Milliarden USD, gegenüber 6,26 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at