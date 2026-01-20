Erste Schätzungen: Old Dominion Freight Line legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Old Dominion Freight Line wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 04.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

23 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,06 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,23 USD je Aktie erzielt worden.

Old Dominion Freight Line soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,30 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 18 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 6,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,39 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 24 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,81 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 5,48 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 20 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 5,49 Milliarden USD, gegenüber 5,81 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at