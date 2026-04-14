Erste Schätzungen: Old Dominion Freight Line legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Old Dominion Freight Line lädt voraussichtlich am 29.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS gehen 23 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,05 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Old Dominion Freight Line noch 1,19 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Old Dominion Freight Line in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,57 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 1,31 Milliarden USD im Vergleich zu 1,37 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,07 USD, gegenüber 4,84 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 20 Analysten auf durchschnittlich 5,64 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,50 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at