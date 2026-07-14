Erste Schätzungen: Old Dominion Freight Line legt Quartalsergebnis vor

Old Dominion Freight Line öffnet voraussichtlich am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Schnitt gehen 22 Analysten von einem Gewinn von 1,52 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,27 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Old Dominion Freight Line nach den Prognosen von 17 Analysten 1,52 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 8,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,41 Milliarden USD umgesetzt worden.

23 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,57 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 4,84 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 5,85 Milliarden USD, gegenüber 5,50 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at