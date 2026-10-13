Erste Schätzungen: Old Dominion Freight Line veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Old Dominion Freight Line äußert sich voraussichtlich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 22 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,61 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 25,78 Prozent erhöht. Damals waren 1,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 18 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 11,38 Prozent auf 1,57 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Old Dominion Freight Line noch 1,41 Milliarden USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 23 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,87 USD aus. Im Vorjahr waren 4,84 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 19 Analysten im Durchschnitt 5,96 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,50 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at