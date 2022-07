Erste Schätzungen: Old National Bancor gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Old National Bancor stellt voraussichtlich am 26.07.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal vor.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,387 USD. Das entspräche einer Verringerung von 5,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,410 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 90,77 Prozent auf 389,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Old National Bancor noch 204,2 Millionen USD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,70 USD, gegenüber 1,73 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 1,52 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 820,2 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at