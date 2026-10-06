06.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Old National Bancor informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Old National Bancor stellt voraussichtlich am 21.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

15 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,661 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,460 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

12 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 732,4 Millionen USD gegenüber 1,05 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 30,10 Prozent.

Die Prognosen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,61 USD, gegenüber 1,79 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 2,91 Milliarden USD im Vergleich zu 3,74 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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