Erste Schätzungen: Old National Bancor legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Old National Bancor wird sich voraussichtlich am 21.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 13 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,590 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Old National Bancor 0,470 USD je Aktie erwirtschaftet.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 705,5 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 6,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 758,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,16 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 1,68 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 2,54 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 2,96 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at