Old National BancorpShs Aktie

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WKN: 883852 / ISIN: US6800331075

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07.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Old National Bancor öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Old National Bancor wird voraussichtlich am 22.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 12 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,606 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Old National Bancor noch 0,440 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 2,40 Prozent auf 706,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Old National Bancor noch 723,7 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,60 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,79 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,91 Milliarden USD, gegenüber 3,74 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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