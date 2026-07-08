Erste Schätzungen: Old National Bancor stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Old National Bancor lässt sich voraussichtlich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Old National Bancor die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,625 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Old National Bancor 0,340 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Minus von 25,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 716,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 957,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,59 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,79 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 2,90 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 3,74 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at