Erste Schätzungen: Olin gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Olin präsentiert in der voraussichtlich am 07.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

15 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,687 USD gegenüber 0,010 USD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 13 Analysten eine Verringerung von 1,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,62 Milliarden USD gegenüber 1,64 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,334 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,880 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,88 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 6,78 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at