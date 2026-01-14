Erste Schätzungen: Olin verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Olin wird voraussichtlich am 29.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt gehen 16 Analysten von einem Verlust von -0,605 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten ein Minus von 7,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,55 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,67 Milliarden USD umgesetzt.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,144 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,910 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 6,66 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 6,54 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at