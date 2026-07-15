Olin Aktie
WKN: 851936 / ISIN: US6806652052
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15.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Olin veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Olin lädt voraussichtlich am 30.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,123 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten ein Plus von 2,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,80 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,76 Milliarden USD umgesetzt.
14 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,030 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,880 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 7,02 Milliarden USD, gegenüber 6,78 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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