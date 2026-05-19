Erste Schätzungen: Ollies Bargain Outlet präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ollies Bargain Outlet wird voraussichtlich am 03.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.04.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 15 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,871 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Ollies Bargain Outlet 0,770 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 14 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 15,02 Prozent auf 663,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Ollies Bargain Outlet noch 576,8 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,46 USD, während im vorherigen Jahr noch 3,89 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,00 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,65 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at