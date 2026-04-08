Olvi OY a Aktie
WKN: 898037 / ISIN: FI0009900401
|
08.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Olvi OY A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Olvi OY A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 23.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,588 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Olvi OY A ein EPS von 0,460 EUR je Aktie vermeldet.
Olvi OY A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 151,4 Millionen EUR abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 132,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,28 EUR aus. Im Vorjahr waren 3,09 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 757,9 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 665,3 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Olvi OYJShs -A-
|
06:21
|Erste Schätzungen: Olvi OY A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
11.02.26
|Ausblick: Olvi OY A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
21.10.25
|Ausblick: Olvi OY A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Olvi OYJShs -A-
Aktien in diesem Artikel
|Olvi OYJShs -A-
|32,50
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe im Nahost-Konflikt: ATX deutlich fester erwartet -- DAX vor Kurssprung -- Asiens Börsen im Aufwind - Nikkei schießt hoch
Der heimische Aktienmarkt wird mit spürbaren Aufschlägen erwartet. Auch der deutsche Leitindex dürfte deutlich zulegen. An den Börsen in Fernost geht es zur Wochenmitte steil nach oben.