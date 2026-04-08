Erste Schätzungen: Olvi OY A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Olvi OY A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 23.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,588 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Olvi OY A ein EPS von 0,460 EUR je Aktie vermeldet.

Olvi OY A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 151,4 Millionen EUR abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 132,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,28 EUR aus. Im Vorjahr waren 3,09 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 757,9 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 665,3 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at