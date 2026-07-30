Erste Schätzungen: Olvi OY A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Olvi OY A wird voraussichtlich am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,06 EUR gegenüber 0,830 EUR im Vorjahresquartal.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 222,0 Millionen EUR – das würde einem Zuwachs von 13,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 195,1 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,15 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 3,09 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 761,0 Millionen EUR, gegenüber 665,3 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at