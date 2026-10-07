Erste Schätzungen: Olvi OY A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Olvi OY A lädt voraussichtlich am 22.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,16 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 18,37 Prozent erhöht. Damals waren 0,980 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 18,11 Prozent auf 219,9 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 186,2 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,11 EUR aus. Im Vorjahr waren 3,09 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 757,1 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 665,3 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at