Erste Schätzungen: Olympus legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Olympus äußert sich voraussichtlich am 13.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

4 Analysten schätzen, dass Olympus für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 23,06 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 24,24 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 4,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 261,31 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 251,19 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 81,03 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 102,99 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 1.003,98 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 997,33 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at