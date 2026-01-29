Erste Schätzungen: OLYMPUS vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

OLYMPUS öffnet voraussichtlich am 13.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,149 USD. Das entspräche einer Verringerung von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,160 USD erwirtschaftet wurden.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,19 Prozent auf 1,68 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,65 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,521 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,680 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,46 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 6,54 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at