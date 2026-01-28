Oma Savings Bank Aktie

WKN DE: A2PAFH / ISIN: FI4000306733

28.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Oma Savings Bank gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Oma Savings Bank wird voraussichtlich am 12.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,318 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Oma Savings Bank einen Gewinn von 0,540 EUR je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 49,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 52,7 Millionen EUR gegenüber 104,8 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,24 EUR prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 1,80 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 223,6 Millionen EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 422,3 Millionen EUR im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

