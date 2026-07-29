Oma Savings Bank Aktie

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WKN DE: A2PAFH / ISIN: FI4000306733

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29.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Oma Savings Bank legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Oma Savings Bank wird voraussichtlich am 13.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,286 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Oma Savings Bank noch 0,440 EUR je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 42,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 49,1 Millionen EUR gegenüber 86,0 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,30 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,19 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 197,8 Millionen EUR, gegenüber 332,5 Millionen EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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