Oma Savings Bank Aktie

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WKN DE: A2PAFH / ISIN: FI4000306733

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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Oma Savings Bank präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Oma Savings Bank präsentiert voraussichtlich am 05.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,370 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Oma Savings Bank ebenfalls ein Gewinn pro Aktie von 0,370 EUR in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 50,9 Millionen EUR – ein Minus von 33,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Oma Savings Bank 76,2 Millionen EUR erwirtschaften konnte.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 1,27 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,19 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 204,9 Millionen EUR, gegenüber 332,5 Millionen EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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