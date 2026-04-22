Erste Schätzungen: Oma Savings Bank verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Oma Savings Bank wird sich voraussichtlich am 07.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,332 EUR. Dies würde einem Zuwachs von 374,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Oma Savings Bank 0,070 EUR je Aktie vermeldete.

Oma Savings Bank soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 50,8 Millionen EUR abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 43,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 90,5 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,28 EUR, gegenüber 1,19 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 198,7 Millionen EUR im Vergleich zu 332,5 Millionen EUR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at