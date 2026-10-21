Erste Schätzungen: Omada Health öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Omada Health veröffentlicht voraussichtlich am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,069 USD gegenüber -0,060 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 85,6 Millionen USD aus – eine Steigerung von 25,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Omada Health einen Umsatz von 68,0 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,329 USD, gegenüber -0,350 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 338,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 260,2 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at