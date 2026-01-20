Omega Healthcare Investors Aktie
WKN: 890454 / ISIN: US6819361006
|
20.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Omega Healthcare Investors legt Quartalsergebnis vor
Omega Healthcare Investors wird voraussichtlich am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,488 USD gegenüber 0,410 USD im Vorjahresquartal.
10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 262,2 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 7,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 282,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,90 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 1,55 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 999,3 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 1,06 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Omega Healthcare Investors IncShs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Omega Healthcare Investors legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Omega Healthcare Investors veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Omega Healthcare Investors legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: Omega Healthcare Investors präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)