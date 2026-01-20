Erste Schätzungen: Omega Healthcare Investors legt Quartalsergebnis vor

Omega Healthcare Investors wird voraussichtlich am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,488 USD gegenüber 0,410 USD im Vorjahresquartal.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 262,2 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 7,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 282,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,90 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 1,55 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 999,3 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 1,06 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at