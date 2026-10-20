Omega Healthcare Investors Aktie
WKN: 890454 / ISIN: US6819361006
|
20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Omega Healthcare Investors mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Omega Healthcare Investors wird voraussichtlich am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,471 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 20,17 Prozent verringert. Damals waren 0,590 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 268,6 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 14,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 314,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,61 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,94 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich auf 1,09 Milliarden USD, gegenüber 1,20 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Omega Healthcare Investors IncShs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Omega Healthcare Investors mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
28.07.26
|Ausblick: Omega Healthcare Investors informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: Omega Healthcare Investors vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
27.04.26
|Ausblick: Omega Healthcare Investors präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Omega Healthcare Investors IncShs
Aktien in diesem Artikel
|Omega Healthcare Investors IncShs
|40,38
|0,87%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notieren fester. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.