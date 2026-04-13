Omega Healthcare Investors Aktie
WKN: 890454 / ISIN: US6819361006
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13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Omega Healthcare Investors stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Omega Healthcare Investors öffnet voraussichtlich am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,495 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 50,0 Prozent erhöht. Damals waren 0,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll Omega Healthcare Investors mit einem Umsatz von insgesamt 266,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 278,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4,34 Prozent verringert.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,00 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,94 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,08 Milliarden USD, gegenüber 1,20 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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