Omega Healthcare Investors Aktie

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WKN: 890454 / ISIN: US6819361006

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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Omega Healthcare Investors vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Omega Healthcare Investors gibt voraussichtlich am 29.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,506 USD. Dies würde einem Zuwachs von 10,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Omega Healthcare Investors 0,460 USD je Aktie vermeldete.

10 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 267,7 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 5,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 283,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,99 USD, gegenüber 1,94 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 1,08 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,20 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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