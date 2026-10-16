Omniab Aktie
WKN DE: A3DZDL / ISIN: US68218J1034
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16.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Omniab stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Omniab wird voraussichtlich am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
7 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,127 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 9,29 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,140 USD je Aktie erzielt worden waren.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 55,80 Prozent auf 3,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,361 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,570 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 35,2 Millionen USD, gegenüber 18,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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