Erste Schätzungen: Omniab vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Omniab wird voraussichtlich am 06.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

7 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,120 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 20,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,150 USD je Aktie erzielt worden waren.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 20,26 Prozent auf 4,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,409 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,570 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 30,8 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 18,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at