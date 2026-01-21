Erste Schätzungen: Omnicell gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Omnicell wird voraussichtlich am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

8 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,496 USD aus. Im letzten Jahr hatte Omnicell einen Gewinn von 0,340 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Omnicell in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,12 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 313,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 306,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,72 USD, gegenüber 0,270 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 1,18 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,11 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at