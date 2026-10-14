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WKN: 632313 / ISIN: US68213N1090

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14.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Omnicell gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Omnicell wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 8 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,418 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Omnicell 0,120 USD je Aktie erwirtschaftet.

8 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 304,4 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 2,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 310,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,27 USD, gegenüber 0,040 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 1,24 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,18 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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