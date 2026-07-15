Erste Schätzungen: Omnicell stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Omnicell wird sich voraussichtlich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,468 USD je Aktie gegenüber 0,120 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Omnicell in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,78 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 310,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 290,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,94 USD aus. Im Vorjahr waren 0,040 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 1,25 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,18 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at