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WKN: 871706 / ISIN: US6819191064

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13.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Omnicom Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Omnicom Group präsentiert in der voraussichtlich am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,84 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 26,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,45 USD erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Omnicom Group in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 58,61 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 5,85 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 3,69 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 10,88 USD je Aktie, gegenüber -0,270 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 25,17 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 17,27 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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