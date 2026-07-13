Erste Schätzungen: Omnicom Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Omnicom Group wird voraussichtlich am 28.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,55 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Omnicom Group noch ein Gewinn pro Aktie von 1,31 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 60,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 6,44 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,02 Milliarden USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 13 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 10,59 USD je Aktie, gegenüber -0,270 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 25,61 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 17,27 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at