Erste Schätzungen: Omron gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Omron wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 14,64 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Omron einen Gewinn von 0,000 JPY je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll Omron im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 193,38 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 189,48 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2,06 Prozent gesteigert.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 201,67 JPY je Aktie, gegenüber 0,000 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 866,44 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 767,35 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at